Макрон рассказал, что будет с планами визита в Россию после ударов по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после ракетных ударов возглавляемой США коалиции по Сирии прояснил ситуацию с анонсированным ранее визитом в Россию.

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил подготовку визита Макрона в Россию, запланированного на май 2018 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заверил, что Россия продолжает подготовку к визиту Макрона в Москву.