В Кремле похвалили позицию Франции

В отношениях с Россией Франция демонстрирует конструктивную позицию, не абстрагируясь от разногласий, настроена на то, чтобы решать проблемы путем диалога, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что «французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога».

«Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента», – добавил Песков.

Также он подтвердил, что Россия продолжает подготовку к визиту в Москву президента Франции Эммануэля Макрона.

«Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май», – заявил Песков, отвечая на вопрос СМИ, ожидает ли Кремль визит Макрона в Москву, несмотря на осложнение международных отношений.

Ранее в четверг министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подготовка визита Эмманюэля Макрона в Россию в мае 2018 года продолжается. Отмечалось, что Париж намерен вести с Москвой «откровенный диалог, без какой-либо двусмысленности».

Во вторник президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном меры против России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.