Король Саудовской Аравии эвакуирован в бункер из-за стрельбы возле дворца

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд был эвакуирован в бункер на военной базе King Khaled, сообщают СМИ.

По данным Pakistan Today, король Саудовской Аравии был эвакуирован из дворца после того, как в Эр-Рияде раздалась интенсивная стрельба.

По данным Associated Press, генерал-лейтенант королевских Сухопутных войск Саудовской Аравии Аллукас Непилс возглавил попытку военного переворота.

В интернете появилось несколько видеороликов, свидетельствующих об интенсивной стрельбе в непосредственной близости от королевского дворца в столице Саудовской Аравии.

Некоторые источники указывают, что стрельба вспыхнула после того, как охранники дворца заметили недалеко от контрольно-пропускного пункта небольшой беспилотник, который подобрался слишком близко к резиденции короля.

По данным Wall Street Journal, в Эр-Рияде нет попытки переворота, причиной паники стал игрушечный беспилотник, который подлетел слишком близко к королевскому дворцу, после чего был сбит.