Вторая волна урагана прошла по Новой Москве

На Новую Москву пришлась основная сила второй волны урагана, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов», – рассказал Собянин в Twitter.

Мэр заверил, что в течение двух часов работа трансформаторов «должна быть восстановлена».

Ранее сообщалось, что непогода обесточила 440 населенных пунктов с населением 21 тысячу человек во Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областях.

В Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень опасности. Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

По информации Собянина, от шторма в Москве пострадало 12 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.