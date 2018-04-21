Шторм оставил без света 21 тыс. человек в четырех регионах

Энергоснабжение 440 населенных пунктов было нарушено из-за сильного ветра, сообщает МЧС.

Неблагоприятные погодные явления привели к нарушению энергоснабжения порядка 440 населенных пунктов во Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областях, сообщает Центральный региональный центр МЧС. На этой территории проживает более 21 тысячи человек.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении центра.

Уточняется, что для восстановления энергоснабжения и ликвидации последствий циклона привлечено 183 человека и 67 единиц техники, работают 44 бригады энергетиков.

МЧС также сообщает, что из-за падения деревьев в Брянской области пострадал один человек, в Московской области задержано восемь электропоездов пригородного сообщения.

В Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

По информации Собянина, от шторма в Москве пострадало 12 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.