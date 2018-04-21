Лукашенко на субботнике научил правильно употреблять алкоголь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе республиканского субботника рассказал, как правильно употреблять алкогольные напитки, при этом похвалив молдавские вина.

«Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. (Отучать – прим. ВЗГЛЯД) от самогона, от этих крепких напитков. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, полезно выпивать в день один-два бокала вина, но «именно качественного».

При этом Лукашенко подчеркнул, что молдавские вина очень хорошего качества. «Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин», – добавил белорусский президент.

Президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон в четверг вместе испытали белорусские тракторы и засеяли кукурузу.