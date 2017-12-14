Лукашенко и Додон вместе посеяли кукурузу

Президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон в четверг вместе испытали белорусские тракторы и засеяли кукурузу.

Лукашенко привез в подарок Молдавии пять тракторов МТЗ и два ЗИЛа. Перед тем как забраться в кабину тракторов, президенты ознакомились с достижениями совместных работ селекционеров, передает РИА «Новости».

Главы государств не стали переодеваться в спецодежду для езды на тракторах, они сели за руль в костюмах, белых рубашках и галстуках. Тракторы МТЗ, которые выбрали для демонстрации, оказались быстрыми, участок поля засеяли за считанные минуты.

Лукашенко выбрался из кабины с улыбкой, тут же стал проверять, сколько семян ушло на участок и как глубоко их закапывают. «Мы с удовольствием будем работать дальше, половина белорусских тракторов уже собирается в Молдавии, но замыкаться на этом нельзя», – сказал Лукашенко.

Кроме того, Додон сообщил, что подарил белорусскому коллеге несколько бочонков домашнего вина, сделанного в его родном селе, домашний мед, который производят в Кондрице, и орехи. Он отметил, что найдет способ передать подарки, если президент Белоруссии не сможет их взять в самолет.

После вступления в должность президента 23 декабря 2016 года Додон совершил визит в Белоруссию в июле 2017 года.