Самойлова призналась в нелюбви к клипу на песню для «Евровидения»

Участница международного песенного конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова призналась, что ей не очень понравился клип на песню «I won’t break».

«Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно», – приводит ее слова РИА «Новости»

В свою очередь Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, заметил, что клип выполнял «практическую» функцию – «чтобы зритель запомнил Юлино лицо».

Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«Евровидение» в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Финал состоится 12 мая.

Ранее Самойлова назвала свою главную цель на «Евровидении».