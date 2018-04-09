Самойлова назвала свою цель на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая в мае представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», назвала своей главной задачей в Лиссабоне достойное выступление.

«Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками», – передает ТАСС слова Самойловой.

Она рассказала также о некоторых подробностях конкурсного номера.

«Со мной будет замечательная команда – авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов», – сказала певица.

Самойлова заявила также, что рассчитывает на объективную оценку выступлений участников.

«Я об этом вообще не думаю. Португалию ведь оценивали объективно. Салвадор Собрал вышел один, без крыльев и акробатов – просто хорошо спел. И всем понравился», – ответила Самойлова на вопрос, боится ли необъективности в связи с международной остановкой.

По ее словам, участнику конкурса «надо просто быть искренним, чистым, нести свет и делать свою работу - хорошо петь».

«Никакой политики в этом точно нет», – подытожила Самойлова.

Конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, – 10 мая, а финал – 12 мая.

Напомним, в субботу, 7 апреля российская певица Юлия Самойлова в свой 29-й день рождения выступила на официальной вечеринке «Евровидения», в рамках которой представила на конкурс песню композитора Леонида Гуткина I Won't Break.