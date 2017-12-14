Самойлова выступила на pre-party «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова в свой 29-й день рождения выступила на официальной вечеринке «Евровидения», в рамках которой представила на конкурс песню композитора Леонида Гуткина I Won’t Break.

Вечеринка состоялась на сцене Vegas Кунцево, где собралось не менее тысячи слушателей. Гости pre-party «Евровидения 2018» встретили песню Самойловой продолжительными аплодисментами и временами хором подпевали исполнительнице, передает РИА «Новости».

После триумфального выступления ведущие поздравили Самойлову с праздником, а толпа оглушительно проскандировала: «С днем рождения!».

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в 2017 году.

Композитор Гуткин, который стал одним из соавторов песни I Won’t Break, признался, что доволен результатом и выразил желание продолжить с сотрудничество с Самойловой.

Он рассказал, что на создание I Won’t Break команду авторов отчасти вдохновила история Моники Кушинской – популярной польской певицы, которая выступала на «Евровидении 2015». но после аварии оказалась прикована к инвалидной коляске.

В этом году Самойлова представит Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, выступив во втором полуфинале под шестым номером.

В начале марта песня «I Won’t Break!» была представлена в эфире Первого канала.

Напомним, Самойлова не смогла выступить на конкурсе в прошлом году, так как ей запретили въезд на Украину. После этого Европейский вещательный союз (ЕВС) наложил «крупный штраф» на национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.