Ялта и Латакия стали побратимами

Соглашение о побратимских связях Ялты и Латакии подписали заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.

Подписание соглашения состоялось в спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в Латакии, сообщает мэрия Ялты. Там же был открыт памятный знак «Аллея российско-сирийской дружбы» и высажена оливковая аллея.

«Несмотря на то, что в стране идет война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов», – сказал Антошкин.

Он также отметил, что Ялта готова делать все необходимое для развития и укрепления дружбы между городами. «Мы со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе», – добавил он.