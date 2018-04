Полиция сделала заявление по смерти Авичи

В смерти шведского артиста и диджея Авичи (Avicii) не найдено признаков преступления, выяснила полиция оманского города Маскат.

Полиция никого не подозревает в причинении смерти Авичи, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведское телевидение SVT.

«У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ», – сказал представитель следствия.

Авичи (настоящее имя – Тим Берглинг), родившийся в 1989 году, скончался в пятницу во время пребывания в Маскате.

Его наиболее известные синглы – My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2016 году он заявил о завершении концертной деятельности.