Умер популярный диджей Avicii

В Омане в возрасте 28 лет скончался популярный шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный как Avicii.

Берглинг скончался в пятницу, 20 апреля, передает РИА «Новости».

О точной причине смерти музыканта не сообщается, однако издание Hollywood Reporter напоминает, что в 2012 году у Берглинга диагностировали острый панкреатит, отчасти вызванный тем, что он злоупотреблял спиртным.

Кроме того, в 2014 году Avicii пришлось взять паузу после удаления аппендикса и желчного пузыря, пишет британская газета Sun.

По данным американского издания Billboard, артиста должны были прооперировать еще раньше, но его продюсер настоял на том, чтобы Avicii продолжил работу над пластинкой True, которая стала платиновой.

Сам музыкант признавался, что подвергается тяжелым психологическим нагрузкам, а так говорил, что слишком ранний успех «травмировал» его, отмечает AceShowbiz.

В Daily Mail обратили внимание, что Берглинг выглядел похудевших за три дня до смерти.

Однако диджей, работавший на оманском курорте, где отдыхал и скончался Avicii, рассказал, что музыкант выглядел счастливым, наслаждался отдыхом с друзьями и «был в хорошей форме».

Avicii являлся одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира и дважды номинировался на премию «Грэмми».

Его дебютный студийный альбом True стал платиновым. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels».