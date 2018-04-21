Названы самые уязвимые цели для кибератак

Центр «Антистихия» назвал наиболее уязвимые цели при хакерских атаках, среди них объекты транспорта, коммунальной инфраструктуры, а также энергетические и коммуникационные сети.

Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, передает РИА «Новости».

Эксперты предупреждают, что это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

В центре «Антистихия» предупреждают, что с 2015 года, когда началась тенденция все более широкого внедрения технологии IоТ в жилищных и промышленных объектах, стала возрастать угроза атак нового типа.

В 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов – 6%. При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно.

Напомним, с 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.

Москва ранее заявляла, что распространившиеся в британских СМИ заявления о якобы имеющейся со стороны Москвы «киберугрозе» могут быть подготовкой к массивной кибератаке Лондона на Россию. Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России.