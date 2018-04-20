Тулеев прокомментировал возможность вхождения в Совет Федерации

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев оценил целесообразность продолжения своей политической карьеры и прокомментировал возможность вхождения в Совет Федерации.

По словам Тулеева, он не планирует переезжать в Москву и становиться сенатором, передает ТАСС. «Не хочу я в Москву, ну не лежит душа», – заявил экс-глава Кузбасса в интервью телерадиокомпании ТВМ города Белова (Кемеровская область), добавив, что «и смысла нет в политике оставаться».

За границу переезжать Тулеев также не намерен. «У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», – отметил председатель Совета народных депутатов Кемеровской области.

Он также заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента, добавив, что не допустит противостояния законодательной и исполнительной властей в регионе, «потому что один должен быть у руля, а все на него должны работать».

На вопрос об отношениях с назначенным врио губернатора Сергеем Цивилевым Тулеев ответил, что знает его исключительно по рабочим встречам. «Он хорошо разбирается в угольной отрасли», – добавил экс-глава Кузбасса.

Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства принял прошение.

Однако уже 10 апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента.