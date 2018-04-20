Посол России указал на важный факт в связи с угрозами кибератаки от Британии

Власти Британии официально не отвергли возможность потенциальной кибератаки против Москвы, сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Дипломат отметил, что правительство Соединенного королевства «в официальной переписке не отвергло» возможность кибератаки против России, передает ТАСС.

«Мы все еще ждем ответ от британской стороны. Это вопрос очень серьезный. Мы надеемся, что британское правительство ответит на наши вопросы», – подчеркнул Яковенко.

Газета Times со ссылкой на источники в правительстве Британии заявила, что Лондон рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание отмечало, что британское минобороны совместно с Центром правительственной связи разрабатывает наступательную киберпрограмму, которая может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по мнению британских властей, распространяют фейк-новости.

Посольство России в Лондоне официально запросило разъяснений у МИД Британии об угрозах кибератаки. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, распространившиеся в британских СМИ заявления о якобы имеющейся со стороны Москвы «киберугрозе» могут быть подготовкой к массивной кибератаке Лондона на Россию.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России.