Опубликовано фото используемого против боевиков в Сирии «огненного меча»

В Сети появилось изображение военнослужащего республиканской гвардии сирийских правительственных войск со струйным огнеметом, которые используют против террористов.

Фото опубликовано в группе Syrian Special Forces в Facebook.

Это изображение является скриншотом с видео, которое появилось в Сети еще в 2013 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на военных экспертов.

«Применяемый огнемет не похож на советский легкий пехотный ЛПО-50, по конструкции он скорее ближе к западным моделям, например к итальянскому T-148», – пишет автор.

Также сообщается, что применение войсками правительства «огненных мечей» стало одним из малоизученных моментов военного конфликта в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что против террористов в Сирии применяются российские тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек». Одна из машин была доставлена в Сирию еще в 2015-м году, другой «Солнцепек» участвовал в сражении за Пальмиру в 2016 году.