Кремль ознакомится с обращением главы Серпуховского района Подмосковья

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомится с видеообращением, адресованным президенту Владимиру Путину, от главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, заявившего, что его якобы принуждают к отставке.

«Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути. Пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

В обращении Шестун заявил, что его отставки якобы добивается глава Московской области Андрей Воробьев. По словам Шестуна, недовольство в его адрес вызвано тем, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон «Лесная».

В видео включены аудиозаписи разговоров Шестуна с, как он сам утверждает, начальником управления администрации президента по внутренней политике Андреем Яриным, начальником управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым и главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым. Голос на записи, которого Шестун представляет как Ткачева, убеждает его подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут». Утверждается, что разговор имел место в апреле-мае прошлого года.

В начале апреля Шестун заявил об обысках, прошедших в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где на середину месяца планировался митинг против мусорного полигона «Лесная».