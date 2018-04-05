Следователи изъяли документы в администрациях Волоколамска и Серпуховского района

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья прошли следственные действия, произведено изъятие документов, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

В среду сотрудники подмосковного УЭБиПК пришли в администрацию Волоколамска и попросили документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году, сообщил глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить», – передает его слова РБК.

Он отметил, что документы были предоставлены, сотрудники полиции изымали и копировали их.

Глава города отметил, что оборудование этих водозаборных узлов в Волоколамске финансировали область, район и город. По его словам, до среды полицейские не обращались в администрацию по этому вопросу.

Лазарев предположил, что приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово».

В четверг обыски прошли в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда». Там 14 апреля пройдет митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом сообщил глава администрации Александр Шестун.

По его словам, в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Их интересовали документы 2007 и 2008 годов, касающиеся выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. Они интересовались, в частности, расходованием средств на празднование Дня Победы, заявил Шестун.

Отметим, что протесты были связаны с ситуацией на полигоне «Ядрово» под Волоколамском, где в марте произошли выбросы газа. Сейчас ситуация находится под контролем подмосковных властей.