Воробьев провел совещание на полигоне «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе совещание с и.о. главы муниципалитета Андреем Вихаревым, заместителем председателя правительства области Александром Чупраковым и замминистра экологии Подмосковья Михаилом Сылкой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание на полигоне ТБО «Ядрово» и проконтролировал ход работ по дегазации, откачке фильтрата в рамках закрытия и рекультивации свалки, сообщает ТАСС.

По словам Воробьева, владельцы полигона «Ядрово» должны нести серьезную ответственность за допущенные нарушения, передает РИА «Новости».

Также глава Подмосковья попросил жителей региона с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться старта дегазации свалки, которая позволит существенно снизить неприятный запах и негативное влияние на окружающую среду.

Воробьев пообещал, что новая часть полигона «Ядрово», которая должна открыться 14 апреля, будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья.

«На вторую карту будет «приезжать» только мусор с прилегающих районов, только «местный» мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет», – сказал Воробьев.

Также он отметил, что на всех мусорных полигонах в Московской области идет активная работа по подготовке к дегазации.

«Что касается нашей работы по полигонам, по утилизации мусора, Александр Чупраков (спецпредставитель Губернатора Московской области по экологии) ведет активную работу и регулярно информирует. На всех фактически без исключения полигонах идет подготовка к дегазации или уже ведется дегазация, сбор фильтрата. Вся эта работа на оставшихся 15 полигонах представляется очень актуальной и важной», – отметил Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что полигон «Ядрово» на треть готов к возведению системы утилизации свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители. Система позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом к 15 июня.

Также сообщалось, что вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. До этого стало известно, что 30 марта сообщалось, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.

В МЧС говорили, что содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона якобы соответствует норме, хотя до этого сообщалось выбросе свалочного газа, чья концентрация в разы превышала предельно допустимую норму. В целях предосторожности спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты.

В настоящее время на полигоне строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.

Полигон «Ядрово» делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным «саркофагом» из чистых грунтов и полимерной пленки, засыпят плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.