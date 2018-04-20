Новак обсудил с саудитами совместные проекты по нефти, газу и атому

Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили сделку ОПЕК+, взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, а также сотрудничество в атомной энергетике, сообщили в российском ведомстве.

В российского ведомства отметили, что в ходе встречи Новак позитивно оценил действие соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на рынок, передает РИА «Новости».

«Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом», – заявил Новак, слова которого приводит Минэнерго России.

Напомним, в среду осведомленные источники сообщили о желании Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть.

В январе министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. При этом сообщалось о возможности заключения нового типа соглашения в 2019 году.