Блогера Варламова допросили китайские чекисты

Блогера Илью Варламова в ходе туристической поездки в китайский город Хэйхе, расположенный рядом с Благовещенском, задержали местные силовики.

Варламов прилетел в Хэйхе в воскресенье, о чем рассказал в своем блоге в Livejournal. Россиянин вместе с товарищем попросил китайского таксиста повозить их по городу, чтобы посмотреть, как он развивается. Когда Варламов проходил таможенный контроль, собираясь уехать из Хэйхе в Благовещенск, его и друга задержали силовики.

В участке россиян спрашивали о том, зачем блогер снимал дома, районы и людей.

«Возглавляет чекистов довольно милая девушка в штатском. На вид ей лет 30, хорошо говорит по-русски. Спрашивает, что мы снимали, просит показать фотографии. Я показываю, но там ничего интересного», – рассказал Варламов.

Затем девушка спросила, с какой россияне просили таксиста возить их в определенные места. После этого, по мнению блогера, цель задержания стала ясна.

«Таксист, который получил 200 юаней за пять часов экскурсии по городу, решил, что мы шпионы. Ну да: два парня, обвешанные камерами, вместо проституток, массажных салонов и ресторанов просят показывать дома, дворы и расспрашивают про строящийся мост! Сразу после поездки водитель поехал в местное отделение госбезопасности и написал донос! Слил, что мы снимали, где мы живем. К нам приставили слежку, и в терминале нас уже ждали», – отметил он.

В итоге Варламова вместе с другом на полицейской машине отвезли обратно в таможенный терминал, после чего они уехали в Благовещенск.

В конце марта Варламова задерживали на одной из центральных улиц Москвы. Блогер сообщил, что отказался от общения с сотрудниками полиции, после чего ему вернули паспорт и отпустили.