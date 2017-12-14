Корабли Каспийской флотилии провели пуск «Калибров»

Боевые расчеты загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» отработали совместные действия с экипажами кораблей Каспийской флотилии по обнаружению противника и его уничтожению ракетным комплексом «Калибр», сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В рамках совместных учений экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» получили от РЛС «Подсолнух» данные о приближающихся объектах, распределили цели для нанесения одновременного ракетного удара, после чего условный противник был уничтожены ракетным комплексом «Калибр», сообщил Астафьев, слова которого передает РИА «Новости».

Он уточнил, что расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации.

Напомним, 13 марта российский фрегат «Адмирал Эссен» отработал пуск «Калибров» в Черном море.