Госдеп обвинил Россию и Сирию в зачистке места «химатаки» в Думе

Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Россия и Сирия якобы занимаются в сирийской Думе «зачисткой» того места, где, по версии боевиков, была совершена «химическая атака».

По словам Науэрт, которая сослалась на заслуживающую доверия информацию, не назвав источник, российские официальные лица якобы работают с сирийским режимом, чтобы «отказать и отложить» доступ экспертов ОЗХО в Думу, передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», – заявила представитель госдепартамента.

Она также утверждает, ссылаясь на неких «свидетелей», что власти Сирии и Россия якобы «оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло».

Напомним, во вторник Париж заявил, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике. В российском МИД в ответ заявили, что доступу экспертов ОЗХО в Думу мешают террористы.

Отметим, официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО, опровергнув слух о блокировании работы миссии.