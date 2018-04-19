Британский суд отдал супруге бизнесмена Ахмедова яхту стоимостью 497 млн долларов

Высокий суд Лондона принял решение отдать яхту стоимостью 350 млн фунтов (497 млн долларов) российского предпринимателя Фархада Ахмедова его бывшей супруге Татьяне, сообщают СМИ.

Судья постановил, что бизнесмен «предпринял многочисленные продуманные шаги для того, чтобы утаить свое состояние» при разводе, кроме того, Ахмедов «демонстрирует неприличное поведение и умышленно пытается избежать выполнения законных обязательств» перед экс-супругой и прячет свои активы в офшорах, передает ТАСС.

В итоге 115-метровая экспедиционная яхта «Луна» – вторая по размеру среди яхт в мире, - которая сейчас находится на обслуживании в Порту Рашид в Дубае, должна быть переписана на имя бывшей супруги бизнесмена.

Судно, изначально построенное для российского миллиардера Романа Абрамовича, который в 2014 году уступил ее Ахмедову, оснащено двумя вертолетными площадками, девятью палубами, бассейном и мини-подводной лодкой.

Решение теперь должен рассмотреть суд ОАЭ. Именно он определит необходимость исполнения вердикта. Ахмедов заявляет, что решение Лондонского суда «не имеет какой-либо законной силы» в Дубае.

Во вторник сообщалось, что в Объединенных арабских эмиратах по решению британского суда арестовали яхту российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Эксперты назвали арест «бомбой замедленного действия».

Ахмедов развелся со своей бывшей супругой в 1999 году в России после того, как она сама призналась в измене мужу. Проживая в Великобритании, Татьяна попробовала воспользоваться особенностями английского семейного права и подала на развод в лондонский суд, утверждая, что после развода в России они с Ахмедовым продолжали жить как муж и жена. В итоге, основываясь только на ее показаниях, суд Лондона в феврале 2018 года присудил Татьяне Ахмедовой 641 млн долларов компенсации.

Ахмедов был включен в «кремлевский список», подготовленный Минфином США для Конгресса.