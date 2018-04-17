Эксперты рассказали о последствиях ареста яхты российского бизнесмена в Дубае

В Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) по решению британского суда арестовали яхту российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Эксперты называют арест «бомбой замедленного действия».

«Арест в Дубае яхты семьи российского бизнесмена Фархада Ахмедова на основании решения британского суда – ловушка, прежде всего, для ОАЭ и других стран, в которых действуют суды, созданные английскими юристами», – прокомментировал решение британского суда член Ассоциации юристов России Алексей Ведерников.

Он напомнил, что английское право является прецедентным, а это означает, что «в случае удачного для истца исхода дела с арестом яхты Luna такого рода иски в дальнейшем будут тиражироваться на основании данного прецедента».

«Богатые арабские шейхи и их многочисленные родственники могут потерять свои яхты и прочие предметы роскоши по искам жен, которые используют особенности английского семейного права. Это удар как по экономике, так и по вековым устоям арабских стран», – считает Ведерников.

Как пишут «Новые известия», арест судна стал следствием бракоразводного процесса в лондонском суде между российскими гражданами Фархадом Ахмедовым и его бывшей супругой Татьяной.

Дело о разводе Ахмедовых длится несколько лет, но оно получило развитие после объявленных Великобританией санкций в отношении России.

«Англичане собираются «трясти» весь крупный российский бизнес, находящийся в юрисдикции английского права, и арест яхты Luna – своего рода показательный процесс. Следует отметить, что под раздачу может попасть не только российский бизнес. Из-за Brexit'а британцы несут большие расходы, которые надо компенсировать. В случае успеха «экспроприации» подвергнутся не только российские активы. Мишенью английского права может стать любой бизнесмен, который попадет под его юрисдикцию в целом ряде стран мира. А «обиженные» супруги, получив через английский суд многомиллионные компенсации, будут хранить деньги в английских же банках», – добавил Ведерников.

По данным издания, Фархад Ахмедов развелся со своей бывшей супругой в 1999 году в России после того, как она сама призналась в измене мужу. Тем не менее, предприниматель продолжал содержать экс-супругу, поскольку она мать его двоих детей. Но проживая в Великобритании, Татьяна попробовала воспользоваться особенностями английского семейного права и подала на развод в лондонский суд, утверждая, что после развода в России они с Ахмедовым продолжали жить как муж и жена. Ее показаний оказалось достаточно, чтобы Верховный суд Лондона присудил Татьяне Ахмедовой 641 млн долларов компенсации в рамках бракоразводного разбирательства.

В марте Ахмедов заявил, что Великобритания ведет «охоту на ведьм», устраивая политические провокации против России.