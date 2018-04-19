Россия запросила консультации с США в ВТО о пошлинах на сталь и алюминий

Россия направила запрос в ВТО о проведении консультации по поводу введения США специальных ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщает Минэкономразвития.

Запрос о консультациях связан с введением США пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию, передает «Интерфакс» сообщение Минэкономиразвития.

«Хотя США обосновывают эти меры как требующиеся для защиты интересов национальной безопасности, по их характеру и сути они являются специальными защитными мерами, применение которых регламентируется соглашением о защитных мерах ВТО. Этой позиции придерживается и ряд других членов ВТО. Аналогичные запросы к США ранее были направлены Китаем, ЕС и Индией», – отмечают в министерстве.

В начале апреля Россия начала проработку ответных мер к США в части введения ответных пошлин, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Также сообщалось, что Россия планирует обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США пошлин.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС. Позже США объявили, что пошлины на импорт стали и алюминия не будут применены к Европе, Австралии, Аргентине, Бразилии и Южной Корее на время переговоров.