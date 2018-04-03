Минпромторг заявил о начале проработки пошлин в ответ США

Россия начала проработку ответных мер к США в части введения ответных пошлин, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Оцифровать, какие могут быть ответные меры, конечно, такое поручение есть», – передает ТАСС слова Евтухова.

На вопрос о том, какие сроки отведены на выполнение этой работы, он ответил: «короткие». После этого начнутся переговоры с США, а затем Россия обратится в суд ВТО. Евтухов заметил, что в суд ВТО обратится не только Россия.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину в размере 53%, а также квоты на импорт стали из России, КНР, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Коста-Рики, Малайзии, Таиланда, Турции, Южной Кореи и ЮАР. В торгпредстве России в США констатировали рост протекционизма в торговой политике Вашингтона.

Напомним, ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, заявил, что Россия планирует обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий.