Присуждающую Нобелевскую премию академию покинула еще одна поэтесса

Поэт Лотта Лотасс объявила об уходе из Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы, сообщает Svenska Dagbladet.

«Согласно новым правилам я фактически считаюсь вышедшей [из академии], но я все же кладу сегодня заявление в почтовый ящик, чтобы все было правильно с формальной точки зрения», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее Лотасс, избранная в академию в 2009 году, заявила, что больше двух лет не участвовала в работе академии и не считает себя ее членом.

После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.

Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Проведенное внутреннее расследование вызвало раскол среди академиков.

18 членов академии избираются пожизненно, прежде не существовало формальной процедуры выхода из нее.