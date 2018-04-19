Кемеровские ветераны попросили вернуть салют на 9 мая

Ветераны Кемерово обратились к главе города Илье Середюку с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта в День Победы, отмененного после пожара и гибели 64 человек в ТРК «Зимняя вишня», сообщили в администрации города.

«В Кемерове проживает 3761 участник великих сражений и труженик тыла. Для них, их семей и всех кемеровчан праздник Победы - память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России. Первым вестником Победы стали залпы салюта, которые взмыли в московское небо, хотя у многих в сердцах была горечь потери близких и родных людей. Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта Победы в Кемерове в этом году», – передает ТАСС обращение ветеранов.

Мэр Кемерово поручил провести опрос на официальном сайте администрации, чтобы выяснить – проводить ли традиционный салют, запустить в небо светящиеся шары или не проводить ничего. Голосующие также могут предложить свой вариант. В данный момент 55% опрошенных высказались за проведение салюта.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.