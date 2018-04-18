В деле Пшеничного появились новые странности

Результаты двух экспертиз, сделанных после обнаружения в петербургском СИЗО-4 тела предпринимателя Валерия Пшеничного, исключают друг друга; кроме того, биоматериалы сокамерников бизнесмена не совпали со следами насилия на его теле, сообщают СМИ.

Источник во ФСИН России сообщил, что по делу было проведено две экспертизы, результаты которых опровергают друг друга. «Первая показала, что это самоубийство: следов пыток, побоев нет. Она не нашла даже синяков на теле», – приводит его слова «Московский комсомолец».

Источник отмечает, что вторая экспертиза, напротив, установила уже «наличие перелома позвоночника, ожога во рту, не говоря уже о следах спермы».

По его мнению, одна из экспертиз поддельная, однако неясно какая. Во ФСИН, заявил источник, склоняются к тому, что подделана именно вторая экспертиза, так как данные с нескольких видеокамер не подтверждают ее.

«Видно, что к дверям камеры подходил только сотрудник, смотрел в глазок. Получается, что тогда весь кошмар сотворили сокамерники? Но они опрошены, оказались совершенно адекватными», – заявил источник.

Кроме того, по его словам, анализ их спермы не совпадает по характеристикам с той, что появилась во второй судмедэкспертизе.

«Теоретически с Пшеничным могли сотворить весь ужас во время прогулки во дворике, но в тот день он отказался гулять, и его не выводили», – отметил источник.

Однако он заметил, что версия гибели от пыток не исключена, идет разбирательство. ФСИН, по его словам, предлагает провести эксгумацию тела, чтобы третья экспертиза расставила все по своим местам.

Портал также утверждает, что СК якобы не намерен делать эксгумацию, а также якобы собирается вынести отказ в возбуждении уголовного дела «за отсутствием состава преступления».

Накануне сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства смерти в петербургском СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, которого называли «русским Илоном Маском».

В понедельник СМИ сообщили, что Пшеничный, который содержался в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мог погибнуть в результате жестоких пыток.

При этом в феврале сообщалось, Пшеничный, найденный мертвым в СИЗО, покончил с собой.

Предприниматель был задержан по подозрению в хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны 16 января. Он являлся разработчиком важной военной технологии – цифровой модели российской подлодки.