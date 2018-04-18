В СПЧ оценили решение суда о блокировке Telegram

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) расценил решение о блокировке Telegram как результат процесса запретительного законотворчества при правовом регулировании интернета, происходящего без серьезного научного и общественного обсуждения.

«Мы считаем, что решение о блокировке Telegram стало результатом длительного процесса запретительного законотворчества при правовом регулировании интернета, происходящего без серьезного научного и общественного обсуждения. В сложной дискуссии о пределах и соотношении конституционного права граждан на тайну личной переписки и свободы доступа к информации с интересами государственной безопасности был сделан однозначный выбор в пользу последних», – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. ПРи этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Во вторник юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда о блокировке мессенджера.