Генпрокуратура решила защитить несовершеннолетних в Сети

Генпрокуратура предложила Минсвязи разработать дополнительные меры по защите в интернете несовершеннолетних от склонения к суициду, насилию и употреблению наркотиков, заявил генпрокурор Юрий Чайка на выступлении с докладом в Совете Федерации.

По словам генпрокурора, склонение несовершеннолетних к суициду и попытки его совершения зафиксированы в Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Воронежской областях и других регионах, передает РИА «Новости».

Чайка отметил, что по искам прокуроров запрещен доступ к сайтам, пропагандирующим употребление наркотиков, насилие и иные незаконные действия.

Он при этом указал, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер по оперативному выявлению негативной информации в интернете и ее блокировке.



«Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете», – заявил Чайка.

Отметим, что глава Башкирии Рустэм Хамитов после поножовщины в школе, где ученик ранил двух человек и себя, заявил, что нужно бороться с опасными группами в соцсетях.



«С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение поступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение и уголовную атрибутику. Таких сообществ много, и детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много. Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива, не только вашей школы, но и всей республики, появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы», – заявил Хамитов.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Школьника задержали.

Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.