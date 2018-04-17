ЕС увеличит дотации на проекты по «защите прав человека» в России

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис заявил, что ЕС собирается значительно увеличить финансирование проектов, проводимых в России в сфере развития гражданского общества и защиты прав человека.

Стилианидис сделал заявление на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в ходе доклада по отношениям ЕС с Россией, передает ТАСС.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в отношениях ЕС и России якобы присутствуют «злонамеренные действия» Москвы, причем ситуации повторяются в различных областях. По ее словам, остается все меньше места «для свободы слова и уважения прав человека».