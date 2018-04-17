В мост с надписью «Газель» не проедет» врезался 146-й грузовик

В Петербурге грузовик не смог преодолеть путепровод, на котором размещена надпись «Газель» не проедет»; это уже 146-я «жертва» моста.

Путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге пользователи соцсетей назвали «Мостом глупости» и даже создали аккаунт в Twitter, где размещаются сведения об очередном грузовике, попавшем в ДТП на этом месте.

Так, в понедельник, 16 апреля, 146-й «жертвой» путепровода стал грузовик, кузов которого расслоился от удара.

Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP — Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.

О состоянии водителя не сообщается.

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки был построен в 2011 году. В «Мостотресте» ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками – в том числе ограничивающим высоту проезжающих машин 2,7 метра, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в феврале в мост над Ленсоветовской дорогой в Петербурге врезалась очередная «Газель».