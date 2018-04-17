Дочь арестованных в Таиланде за ограбление россиян вернулась домой

Несовершеннолетняя россиянка, родителей которой власти Таиланда арестовали по обвинению в ограблении пункта обмена валюты, вылетела в Россию, сообщили в дипмиссии.

«Девочка уже улетела. Ее родителям судом официально предъявлены обвинения, ведется следствие», – передает ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства России Владимир Соснов.

В минувшую субботу было совершено нападение на обменник в районе отеля «Амбасадор» в Паттайе. Мужчина в мотоциклетном шлеме избил сотрудника пункта, забрал из кассы более 31 тыс. долларов и скрылся.

Полиции оперативно удалось разыскать мотоцикл преступника, взятый в аренду 32-летним россиянином Николаем Рыбаловым.



Мужчину вместе с супругой и десятилетней дочерью мужчина задержали в аэропорту Бангкока в тот же день при попытке покинуть страну. Теперь его обвиняют в совершении ограбления, а его супруга проходит в деле как соучастник преступления.



Десятилетнюю девочку временно взяли под опеку россияне, проживающие в Таиланде и вызвавшиеся помочь ребенку.