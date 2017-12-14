Маккейн перенес операцию

Сенатор США Джон Маккейн прооперирован из-за заболевания кишечника, сообщили представители 81-летнего политика.

Американский сенатор был госпитализирован в больницу в городе Финикс (штат Аризона) с дивертикулитом. Сейчас его состояние стабильно, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.