Москва заявила об опасности срыва переговоров по Сирии из-за агрессии Запада

Агрессия США, Великобритании и Франции против Сирии угрожает переговорам по урегулированию сирийского кризиса, заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Он подчеркнул, что «ничем не спровоцированная агрессия» вызвала очередное обострение ситуации вокруг Сирии, а также «фактически поставила под вопрос судьбу дальнейшего переговорного процесса».

Гатилов рассказал, что сирийские власти создали все условия для нормальной работы экспертов ОЗХО в Думе. Кроме того, он отметил, что в Думу были направлены представители ВОЗ, передает РИА «Новости».

В понедельник в Женеве состоялось внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии. На заседании российские представители подчеркнули, что обвинения в адрес Дамаска не имеют под собой оснований. При этом «активность государств» на заседании «была весьма высокой», сказал постпред.

«Наши единомышленники, составляющие значительную группу стран, ее поддержали», – заявил Гатилов.

Он также сообщил, что никаких разговоров о возможном переносе переговорной площадки по Сирии из Женевы в Вену сейчас не идет.

Франция, Великобритания и США осуществили в ночь на субботуракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. По Сирии выпустили 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.