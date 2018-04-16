В Ульяновске подожгли здание Роскомнадзора

В Ульяновске произошел пожар в офисе регионального отделения Роскомнадзора, в МЧС предполагают, что причиной стал поджог.

Инцидент произошел в воскресенье в 3.42 в центре города. «На улице Карла Маркса в Ленинском районе Ульяновска произошло загорание в двухэтажном кирпичном офисном здании. В результате пожара, огнем поврежден оконный блок, внутренняя отделка кабинета на площади 2 кв. м.», – сообщается на сайте регионального МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. В ГУ МЧС по Ульяновской области считают, что здание подожгли. «Что-то бросили в окно, и начался пожар», – цитирует Ulpressa.ru пресс-службу ведомства.

Отметим, что в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции.