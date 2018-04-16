Москва отвергла обвинения Лондона в недопуске миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Москва полностью отвергает обвинения Великобритании в том, что экспертам Организации по запрещению химического оружия якобы не дают доступ в Сирию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков назвал обвинения Лондона в адрес Москвы и Дамаска – попыткой приписать России действия, к которым она не имеет отношения, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник постоянное представительство Великобритании в Организации по запрещению химического оружия заявило, что Россия и Сирия якобы еще не разрешили доступ экспертам ОЗХО в сирийский город Дума.

«Свободный доступ туда необходим. Россия и Сирия должны сотрудничать», – заявили в британском постпредстве при ОЗХО.

Сотрудники ОЗХО должны были проверить утверждения Запада о якобы имевшей место «химатаке» в городе, под предлогом которой они нанесли ракетные удары по сирийской территории.

Между тем, в Думе начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые. На прошлой неделе в населенный пункт вошла российская военная полиция