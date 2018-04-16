Россия заверила в невмешательстве в работу ОЗХО в Сирии

Москва не намерена вмешиваться в работу миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума, заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО, комментируя ход встречи исполнительного совета организации.

«США пытаются подорвать доверие к Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии еще до того, как эксперты прибыли в Думу. Россия подтверждает свою приверженность к обеспечению безопасности миссии и не намерена вмешиваться в ее работу», – подчеркнули в постпредстве.

Вместе с тем, начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что «российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов оказать содействие в вопросах обеспечения необходимой безопасности работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте». «Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции», – добавил он, передает РИА «Новости».

По словам генерала, центр по примирению обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в Сирии.

Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Сирии Айман ас-Соусан заявил, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшая в Дамаск, направится в понедельник в город Дума для расследования предполагаемой химической атаки, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) выполнят работу профессионально и объективно и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению», – заявил дипломат.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.