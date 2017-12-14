В сирийской Думе начались бои

В сирийском городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые.

Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани, передает РИА «Новости».

Местные жители сообщили, что в одном из зданий этого квартала размещался крупный арсенал боевиков еще до освобождения города.

Данных о числе погибших и раненых пока нет.

Напомним, в понедельник в Думу должна была направиться миссия Организации по запрещению химического оружия. Сотрудники ОЗХО должны были проверить утверждения Запада о якобы имевшей место химатаке в городе, под предлогом которой они нанесли ракетные удары по сирийской территории.

В четверг над Думой был поднят государственный флаг Сирии, город перешел под контроль правительственных войск Сирии, в населенный пункт вошла российская военная полиция.