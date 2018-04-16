В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes Медведчука

Пьяный работник автомойки угнал Mercedes представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения «Украинский выбор-право народа» Виктора Медведчука.

«В понедельник утром на улице Мостицкой в Киеве работник автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса. По информации собеседника агентства, автомобиль, который оставила на автомойке Оксана Марченко, принадлежит ее мужу Медведчуку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН слова источника в правоохранительных органах.

По его информации, во время движения мойщик не справился с управлением и совершил ДТП, в котором никто не пострадал. Полицейские задержали угонщика.

Напомним, в августе 2017 года четверо молодых людей в Великомихайловском районе Одесской области угнали автомобиль полицейских в присутствии стражей порядка.