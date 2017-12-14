Совет ЕС заявит о «понимании» удара трех стран по Сирии

В проекте заключений по Сирии, которые должны быть приняты в понедельник Советом ЕС по иностранным делам, заявлено о «понимании» ракетных ударов США, Великобритании и Франции, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Удар по Сирии и развитие событий по делу Скрипаля станут ключевыми пунктами встречи глав МИД стран ЕС в понедельник в Люксембурге. По прогнозам экспертов, министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

«В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью – предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения им своих граждан», – заявил источник РИА «Новости».

Он отметил, что в проекте заключений говорится: «Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия».

Кроме того, в проекте заключений встречи глав МИД ЕС заявляется, что «нет военного решения конфликта в Сирии».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.