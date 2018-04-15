Китайский самолет экстренно приземлился из-за нападения на члена экипажа

Самолет авиакомпании Air China, вылетевший из города Чанша в Пекин, совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань после того, как один из пассажиров напал на бортпроводника.

Самолет вылетел из города Чанша в 3.40 мск. В 6.00 его ждали в международном аэропорту Пекина, однако лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в 4.58 мск «из-за незаконного вмешательства», передает РИА «Новости».

«Все пассажиры уже благополучно покинули самолет и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме», – сообщили в администрации аэропорта Чжэнчжоу.

По данным СМИ, во время полета один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа - бортпроводника. В самолете находятся только подозреваемый и полиция.