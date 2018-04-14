ОДКБ уличила коалицию США в нарушении международного права

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с осуждением ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и заявил, что эта атака нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, сообщила пресс-служба ОДКБ.

«Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля 2018 года в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций без санкции Совета Безопасности ООН», – передает ТАСС сообщение ОДКБ.

Там заявили также, что действия США и их союзников создают ситуацию, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико- дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране.

«Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом», – говорится в заявлении.

В ОДКБ призвали Совбез ООН «приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности».



Напомним, ранее в субботу Россия созвала экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после авиаударов возглавляемой США западной коалиции по Сирии.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.



МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.