Украина поддержала удар по Сирии

Пресс-служба МИД Украины сообщила, что Киев выражает солидарность с США, Францией и Британией и поддерживает их действия в Сирии.

Из заявления МИД Украины следует, что страна «выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», сообщает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Украина считает грубым нарушением международного права применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах.

Лица, причастные к подобным действиям, должны быть привлечены к ответственности, передает украинское министерство.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.

Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США были связаны с якобы имевшей место сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.