Познер счел Трампа непригодным для должности президента США

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Дональд Трамп вообще ничего не понимает в международной политике и абсолютно не пригоден для должности президента Соединенных Штатов.

По словам Познера, «Трамп – это катастрофа для США», передает РИА «Новости».

«Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет «9», а другой «9+2». Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести», – заявил телеведущий в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

«А Twitter, в котором глава США что-либо публикует, вообще не является средством дипломатического общения», – добавил Познер, выразив мнение, что «это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США».

Телеведущий также выразил надежду, что сторонам удастся найти точки соприкосновения в Сирии, как их нашли СССР и США во время Карибского кризиса в 1962 году.

Напомним, накануне привычку Трампа твитить высмеяли в СБ ООН.

Ранее глава Белого дома сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter, призвав Россию подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, и предложил Москве «остановить гонку вооружений».