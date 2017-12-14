Привычку Трампа твитить высмеяли в СБ ООН

Постпреды России и Боливии при ООН Василий Небензя и Сача Льоренти отреагировали на привычку президента США Дональда Трампа публиковать заявления в Twitter.

Небензю спросили, как бы он ответил на воинственные сообщения Трампа. Российский постпред признался, что «не имеет ни малейшего понятия, как твитить», передает ТАСС.

Находившийся рядом постпред Боливии в шутку предложил отправить Трампу «ссылку на Устав ООН».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью британскому телеканалу Sky News сообщила, что удивилась решению Трампа «через социальные сети» направить «сильное послание». По ее мнению «это как раз момент для звонка партнеру».

Она отметила, что проблемы Сирии можно решить «через телефонный звонок, а не через силу», ведь Москва «действительно хочет более тесного сотрудничества по Сирии», передает РИА «Новости».

«Нам действительно оно нужно», – сказала Захарова.

По ее словам, России не нужны благодарности за действия в Сирии, но ей «нужно сотрудничество». Она напомнила, что три года назад Россия «выдвинула предложение, но ничего не изменилось».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Трамп в Twitter сперва вызвал президента России Владимира Путина на ракетную дуэль в Сирии, а затем призвал Россию остановить гонку вооружений.