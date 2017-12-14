Зюганов стал самым богатым главой фракции в Госдуме

По уровню доходов, полученных в 2017 году, самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сообщает РИА «Новости» в 2017 году председатель КПРФ заработал 6,3 млн рублей.

при этом, лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов задекларировал годовой доход на уровне 4,7 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов – 4,5 млн рублей, глава ЛДПР Владимир Жириновский – 5,4 млн рублей.

В 2016 году Жириновский заработал 79,14 млн рублей, лидер фракции «ЕР» Владимир Васильев – 5,9 млн, Зюганов – 5,5 млн, Миронов – 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Хлопонин задекларировал в 2017 году доход в 2,9 млрд рублей, что в 1,3 раза больше годовых доходов всех остальных членов правительства и их семей вместе взятых. Также стали известны доходы Путина и Медведева.